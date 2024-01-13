Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kawal Aksi Bela Palestina di Depan Kedubes AS, 1.391 Personel Gabungan Dikerahkan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |10:03 WIB
Kawal Aksi Bela Palestina di Depan Kedubes AS, 1.391 Personel Gabungan Dikerahkan
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 1.391 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi bela Palestina di depan Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat di Jakarta, Sabtu (13/1/2024).

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan 1391 personel gabungan itu terdiri dari Polri, TNI dan Pemda DKI.

"Kami siapkan 1391 Personil gabungan untuk mengamankan aksi ini,” kata Susatyo dalam keterangannya.

Ia mengatakan, peserta aksi merupakan massa gabungan Tripilar (Front Persatuan Islam, Aqsa Working Group, Majelis Ormas Islam, Koalisi Indonesia Bela Baitul Maqdis, GNPF dan PA 212).

