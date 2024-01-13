Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Restoran Cepat Saji di Bogor Disantroni Kawanan Perampok, Sekuriti Sempat Disekap

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |13:11 WIB
Restoran Cepat Saji di Bogor Disantroni Kawanan Perampok, Sekuriti Sempat Disekap
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

BOGOR - Restoran cepat saji di wilayah Gunung Putri, Kabupaten Bogor disatroni perampok. Kerugian dalam kejadian ini mencapai belasan juta rupiah.

Kapolsek Gunung Putri, Kompol Didin mengatakan, peristiwa itu diketahui sekira pukul 07.00 WIB pagi tadi. Yang mana, terdapat salah satu sekuriti restoran cepat saji dalam kondisi disekap di pos keamanan.

"Iya itu penyekapan, gak dilukai cuma disekap aja. Diketahuinya pas mau aplusan," kata Didin dikonfirmasi, Sabtu (13/1/2024).

Dari keterangan korban, ketika sedang berjaga didatangi oleh empat orang tidak dikenal sekira pukul 04.00 WIB. Para pelaku itu langsung mengikat kaki dan tangan serta menutup mata korban.

Halaman: 1 2
1 2
      
