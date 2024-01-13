Polri Berduka, Wakapolsek Penjaringan Kompol Bambang Krisnadi Tutup Usia

JAKARTA - Polri tengah berduka lantaran salah satu punggawa kepolisian di wilayah Penjaringan, tutup usia. Adapun punggawa yang dimaksud yakni Wakapolsek Penjaringan, Kompol Bambang Krisnady, yang telah menemui sang Pencipta, pada Sabtu (13/1/2024).

"Kapolsek Metro Penjaringan beserta staf dan jajaran turut berduka cita atas wafatnya Wakapolsek Metro Penjaringan, Kompol Bambang Krisnady. Semoga Allah SWT menerima amal ibadahnya dan mendapat tempat yang mulia di sisinya," tulis keterangan akun resmi Polsek Metro Penjaringan.

Sampai berita ini ditulis, belum diketahui secara rinci baik penyebab wafat maupun usia terakhir Kompol Bambang Krisnady. Wafatnya Kompol Bambang menjadi kedukaan tersendiri bagi Polres Metro Jakarta Utara yang terbukti dari banyaknya unggahan ucapan duka cita dari setiap akun media sosial kepolisian. Diketahui, Kompol Bambang pernah menjabat sebagai Kapolsek Cikarang Timur sebelumnya.

(Awaludin)