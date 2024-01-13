Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polri Berduka, Wakapolsek Penjaringan Kompol Bambang Krisnadi Tutup Usia

Muhammad Farhan , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |13:47 WIB
Polri Berduka, Wakapolsek Penjaringan Kompol Bambang Krisnadi Tutup Usia
Wakapolsek Penjaringan Kompol Bambang wafat (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Polri tengah berduka lantaran salah satu punggawa kepolisian di wilayah Penjaringan, tutup usia. Adapun punggawa yang dimaksud yakni Wakapolsek Penjaringan, Kompol Bambang Krisnady, yang telah menemui sang Pencipta, pada Sabtu (13/1/2024).

"Kapolsek Metro Penjaringan beserta staf dan jajaran turut berduka cita atas wafatnya Wakapolsek Metro Penjaringan, Kompol Bambang Krisnady. Semoga Allah SWT menerima amal ibadahnya dan mendapat tempat yang mulia di sisinya," tulis keterangan akun resmi Polsek Metro Penjaringan.

Sampai berita ini ditulis, belum diketahui secara rinci baik penyebab wafat maupun usia terakhir Kompol Bambang Krisnady. Wafatnya Kompol Bambang menjadi kedukaan tersendiri bagi Polres Metro Jakarta Utara yang terbukti dari banyaknya unggahan ucapan duka cita dari setiap akun media sosial kepolisian. Diketahui, Kompol Bambang pernah menjabat sebagai Kapolsek Cikarang Timur sebelumnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178760//anies_baswedan-FcV8_large.jpg
Kabar Duka, Ki Anom Suroto Dalang Legendaris Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176975//obituari-weVF_large.jpg
Kabar Duka, Bahauddin Thonti Anggota Wantim Partai Demokrat Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174847//gibran_rakabuming_raka-lBaf_large.jpg
Gibran Pimpin Upacara Pemakaman Istri Mantan Wapres Umar Wirahadikusumah di TMP Kalibata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174797//pemerintah-1ylM_large.jpg
Berita Duka! Istri Mantan Wapres Umar Wirahadikusumah Meninggal di Usia 95 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/18/3172036//syeikh_abdul_aziz-Edvo_large.jpg
Syekh Abdul Aziz, Mufti Besar Arab Saudi Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/337/3164990//berita_duka-jxcb_large.jpg
Berita Duka! Istri Mantan Menteri Mr Clean Mar’ie Muhammad Meninggal Dunia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement