Ganjar Lari Pagi Bareng Sandiaga Uno di Senayan, Bawa Istri Masing-Masing

JAKARTA- Calon, presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo lari pagi bareng Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional, Sandiaga Salahuddin Uno, dalam acara bertajuk PENGUIN SeliwerRUN di Senayan Park, Minggu (13/1/2024).

Pantauan MNC Portal di lokasi, keduanya nampak ditemani istri masing-masing. Ganjar Pranowo bersama Siti Atikoh. Sedangkan Sandiaga Uno didampingi oleh istrinya, Nur Asia.

Tidak hanya bersama Sandiaga Uno, lari pagi kali ini, Ganjar nampak ditemani para pendukungnya. Mereka terlihat kompak mengenakan baju putih dengan gambar penguin.

Sebelum lari, Ganjar Pranowo juga sempat melakukan pemanasan di sebelah panggung utama di Senayan Park, Jakarta Pusat.

Sekadar informasi, acara pagi ini dipandu oleh Aldi Taher dan Nadia Julia serta ada penampilan dari M.A.C dan Syndicate Karaoke.

(Fahmi Firdaus )