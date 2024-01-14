Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Saat Ganjar Kebingungan Cari Siti Atikoh Usai Lari Bareng Sandiaga Uno di Senayan

Riana Rizkia , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |08:37 WIB
Saat Ganjar Kebingungan Cari Siti Atikoh Usai Lari Bareng Sandiaga Uno di Senayan
Ganjar Pranowo dan Sandiaga Uno/Foto: MPI
A
A
A

JAKARTA - Calon presiden (cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menghadiri acara lari pagi bertajuk PENGUIN SeliwerRUN bersama Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional, Sandiaga Salahuddin Uno di Senayan Park, Jakarta Pusat, Minggu (14/1/2024).

Setelah menyelesaikan lari pagi sepanjang 7,77 KM, Ganjar langsung mencari di mana istrinya. Dia bersama Sandiaga Uno menjalani lari pagi dengan ditemani istri masing-masing.

Namun setelah sampai di titik finish, istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh tidak mengikutinya untuk melakukan sesi wawancara bersama awak media.

"Istriku mana?," kata Ganjar Prano yang mengundang gelak tawa hadirin yang hadir di lokasi saat itu.

Tidak lama kemudian, Siti Atikoh pun datang ke lokasi wawancara dan langsung menghampiri Ganjar, serta berdiri di sebelah capres Partai Perindo itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement