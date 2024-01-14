Saat Ganjar Kebingungan Cari Siti Atikoh Usai Lari Bareng Sandiaga Uno di Senayan

JAKARTA - Calon presiden (cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menghadiri acara lari pagi bertajuk PENGUIN SeliwerRUN bersama Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional, Sandiaga Salahuddin Uno di Senayan Park, Jakarta Pusat, Minggu (14/1/2024).

Setelah menyelesaikan lari pagi sepanjang 7,77 KM, Ganjar langsung mencari di mana istrinya. Dia bersama Sandiaga Uno menjalani lari pagi dengan ditemani istri masing-masing.

Namun setelah sampai di titik finish, istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh tidak mengikutinya untuk melakukan sesi wawancara bersama awak media.

"Istriku mana?," kata Ganjar Prano yang mengundang gelak tawa hadirin yang hadir di lokasi saat itu.

Tidak lama kemudian, Siti Atikoh pun datang ke lokasi wawancara dan langsung menghampiri Ganjar, serta berdiri di sebelah capres Partai Perindo itu.