Lari Bareng Ganjar Libatkan UMKM, Sandiaga: Simbol Gerak Cepat Berjuang untuk Rakyat

JAKARTA - Dewan pakar TPN Ganjar - Mahfud, Sandiaga Uno menghadiri acara lari bertajuk PENGUIN SeliwerRUN di Senayan Park Minggu (14/1/2024).

Dalam kesempatan itu, Sandiaga mengatakan, melibatkan pelaku usaha menengah kecil dan menengah (UMKM) bertujuan membangun ekonomi kerakyatan sekaligus berjuang bersama rakyat kecil.

"Ini untuk menggerakkan ekonomi rakyat karena banyak UMKM tapi lari ini adalah simbolisasi kita gercep, gerak cepat untuk satset membangun Indonesia dan berjuang untuk rakyat kecil," kata Sandiaga Uno saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat Minggu (14/1/2024).

Berdasarkan kampanye dijalani dibeberapa daerah, dikatakan Sandiaga kebanyakan masyarakat mengeluh dengan harga-harga sembako mengalami kenaikan.

Tercatat, data harga pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), rata-rata harga beras premium mengalami kenaikan 0,6 persen menjadi Rp 15.100 per kilogram jika dibandingkan dengan harga pekan sebelumnya.

Kenaikan juga terjadi pada bawang putih, cabai merah keriting dan cabai rawit merah. Harga per kilogram untuk bawang putih, misalnya, naik 0,08 persen menjadi Rp 35.710, harga cabai merah keriting naik 3,03 persen menjadi Rp72.110 dan cabai rawit merah naik 3,51 persen menjadi Rp 87.920 serta beberapa kenaikan bahan-bahan pokok lainnya.

"Tentunya kita sama-sama ingin apa yang menjadi harapan masyarakat. Harga-harga murah, kerja mudah dan hidup berkah, bisa tercapai," ungkap Sandiaga Uno.