HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Kunjungi UMKM saat Hadiri PENGUIN SeliwerRUN di Senayan

Riana Rizkia , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |08:58 WIB
Ganjar Kunjungi UMKM saat Hadiri PENGUIN SeliwerRUN di Senayan
Ganjar Pranowo/Foto: MPI
A
A
A

JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengunjungi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Ganjar menyambangi UMKM setelah menghadiri acara lari pagi bertajuk PENGUIN SeliwerRUN bersama Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional, Sandiaga Salahuddin Uno di Senayan Park, Jakarta Pusat, Minggu (14/1/2024).

Capres yang didukung Partai Perindo itu kemudian mengaku sangat terkesan dengan partisipasi para pelaku UMKM dalam acara lari pagi tersebut.

"Saya senang karena ada partisipasi dari wah ketahanan pangan dan hilirisasi dari petani-petani muda, lalu disana ada TGP, ini dari Gede Pangrango, dan mereka punya teh dengan harga yang sangat mahal," ujar Ganjar saat ditemui di lokasi.

Capres yang dikenal sebagai sosok pemimpin muda, energik, merakyat, berprestasi, berpengalaman dan family man itu pun bercerita saat ia mendatangi para pelaku UMKM.

