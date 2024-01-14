Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kelakar Ganjar Suka Lari karena Takut Sama Istri

Riana Rizkia , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |09:12 WIB
Kelakar Ganjar Suka Lari karena Takut Sama Istri
Ganjar Pranowo/Foto: MPI
A
A
A

JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo berkelakar bahwa dirinya menyukai olahraga lari karena takut dengan sang istri, yakni Siti Atikoh.

Demikian diungkapkan Ganjar usai lari pagi bertajuk PENGUIN SeliwerRUN bersama Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Sandiaga Salahuddin Uno di Senayan Park, Jakarta Pusat, Minggu (14/1/2024).

"Saya mau nanya sama mas Sandi dulu. Sini mba Nur (istri Sandiaga Uno), aku mau konsultasi, aku ini pelari karena takut istri aja," kata Ganjar disambut gelak tawa pendukung yang turut hadir dalam acara tersebut.

Namun capres yang didukung Partai Perindo itu kemudian mengatakan bahwa olahraga bisa menjadi investasi kesehatan di masa depan.

"Jujur kan yah, tapi yang penting bukan itu, kita hidup sehat dan kita investasi terhadap kesehatan dengan olahraga," ucapnya.

Capres yang dikenal sebagai sosok pemimpin muda, energik, merakyat, berprestasi, berpengalaman dan family man itu lalu meminta tips dari Sandiaga agar bisa lebih kuat lagi dalam olahraga lari.

"Pertanyannya, saya pernah berkeluh kesah sama mas Sandi, mas saya itu lari mau half marathon, marathon, ultra marathon, saya tidak pernah masalah, problem saya hanya pertama nafas, yang kedua kaki, gimana itu?," tanya Ganjar.

Sandi pun menjawab bahwa ada tiga kunci utama, pertama adalah dengan latihan rutin agar nafas juga menjadi lebih teratur.

"Nafas itu natural Pak Ganjar, jadi kuncinya tiga karena kita nomor urut 3, pertama persiapan, jadi trainingnya itu harus kita tingkatkan," katanya.

