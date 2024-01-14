Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sandiaga Sampaikan Keluhan Masyarakat ke Ganjar-Mahfud soal Harga Barang Mahal dan Butuh Lapangan Kerja

Selvianus , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |09:53 WIB
Sandiaga Sampaikan Keluhan Masyarakat ke Ganjar-Mahfud soal Harga Barang Mahal dan Butuh Lapangan Kerja
Sandiaga Uno (MPI/Selvianus)
A
A
A

JAKARTA - Dewan Pakar TPN Ganjar - Mahfud, Sandiaga Uno menceritakan, momen dirinya mendapatkan keluhan dari sejumlah

masyarakat, ketika melakukan kampanye pasangan Ganjar - Mahfud disejumlah daerah.

Keluhan-keluhan masyarakat itu diantaranya soal kenaikan harga-harga bahan pokok di beberapa daerah. Dengan mendapatkan keluhan itu,

Sandiaga menyakini bahwa pasangan Ganjar - Mahfud mampu mengatasi permasalahan dialami masyarakat tersebut.

"Kita harus kembalikan, kerucutkan ke apa yang dibutuhkan oleh ekonomi masyarakat yaitu harga sembako murah, harga-harga yang stabil dan terjangkau," ujar Sandiaga Uno saat menghadiri acara PENGUIN SeliwerRUN di Senayan Park, Jakarta Pusat Minggu (14/1/2024).

 BACA JUGA:

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement