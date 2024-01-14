Sandiaga Sampaikan Keluhan Masyarakat ke Ganjar-Mahfud soal Harga Barang Mahal dan Butuh Lapangan Kerja

JAKARTA - Dewan Pakar TPN Ganjar - Mahfud, Sandiaga Uno menceritakan, momen dirinya mendapatkan keluhan dari sejumlah

masyarakat, ketika melakukan kampanye pasangan Ganjar - Mahfud disejumlah daerah.

Keluhan-keluhan masyarakat itu diantaranya soal kenaikan harga-harga bahan pokok di beberapa daerah. Dengan mendapatkan keluhan itu,

Sandiaga menyakini bahwa pasangan Ganjar - Mahfud mampu mengatasi permasalahan dialami masyarakat tersebut.

"Kita harus kembalikan, kerucutkan ke apa yang dibutuhkan oleh ekonomi masyarakat yaitu harga sembako murah, harga-harga yang stabil dan terjangkau," ujar Sandiaga Uno saat menghadiri acara PENGUIN SeliwerRUN di Senayan Park, Jakarta Pusat Minggu (14/1/2024).

