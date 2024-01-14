Ganjar Pranowo Dihadiahi Baju 'Presiden Pelari' oleh Pendukungnya di PENGUIN SeliwerRUN

JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mendapatkan hadiah berupa kaos dari pendukungnya yang juga peserta dalam acara pagi bertajuk PENGUIN SeliwerRUN di Senayan Park, Jakarta Pusat, Minggu (14/1/2024).

Awalnya, para pendukung sekaligus peserta lari itu berteriak dan mengaku senang memiliki calon pemimpin yang suka sekali berolahraga.

"Seneng gak sih lihat pemimpin kita kaya gini?," tanya pembawa acara kepada para peserta.

BACA JUGA:

"Senang!," jawab peserta dengan kompak.

Capres yang dikenal sebagai sosok pemimpin muda, energik, merakyat, berprestasi, berpengalaman dan family man itu pun berkelakar, artinya para pendukungnya senang melihat dia 'ngos-ngosan'.

"Tadi pertanyaannya gitu ya, seneng gak pemimpin seperti ini? Yaaaa! Jadi dia (rakyat) seneng kalau kita ngos-ngosan," kata Ganjar disambut gelak tawa para peserta.