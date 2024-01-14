Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Soal Koalisi dengan AMIN di Putaran Kedua Pilpres 2024, Ganjar : Kita Komunikasikan

Riana Rizkia , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |10:27 WIB
Soal Koalisi dengan AMIN di Putaran Kedua Pilpres 2024, Ganjar : Kita Komunikasikan
Ganjar Pranowo di PENGUIN SeliwerRUN. (Foto: MPI/Riana)
A
A
A

JAKARTA - Calon presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menjawab soal isu kedekatan pihaknya dengan kubu pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau AMIN mengenai koalisi untuk putaran kedua di Pilpres 2024.

"Oh sabar," kata Ganjar setelah agenda lari pagi bertajuk PENGUIN SeliwerRUN bersama Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Sandiaga Salahuddin Uno di Senayan Park, Jakarta Pusat, Minggu (14/1/2024).

Ganjar mengatakan bahwa pihaknya terus berkomunikasi dengan semua pihak. Namun dirinya tidak memerinci soal komunikasi seperti apa yang dilakukan, termasuk dengan kubu Anies Baswedan.

 Halaman:

Halaman:
1 2
      
