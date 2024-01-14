Soal Koalisi dengan AMIN di Putaran Kedua Pilpres 2024, Ganjar : Kita Komunikasikan

JAKARTA - Calon presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menjawab soal isu kedekatan pihaknya dengan kubu pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau AMIN mengenai koalisi untuk putaran kedua di Pilpres 2024.

"Oh sabar," kata Ganjar setelah agenda lari pagi bertajuk PENGUIN SeliwerRUN bersama Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Sandiaga Salahuddin Uno di Senayan Park, Jakarta Pusat, Minggu (14/1/2024).

Ganjar mengatakan bahwa pihaknya terus berkomunikasi dengan semua pihak. Namun dirinya tidak memerinci soal komunikasi seperti apa yang dilakukan, termasuk dengan kubu Anies Baswedan.

