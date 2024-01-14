Ganjar Pranowo Puji Siti Atikoh dan Sandiaga Uno : Larinya Kenceng Bener

JAKARTA - Calon presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo memuji istrinya yakni Siti Atikoh dan Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Sandiaga Salahuddin Uno, karena larinya yang cepat.

"Oh iya hari ini saya lari ditemani oleh Pak Sandi. Pak Sandi larinya emang kenceng bener. Tadi saya coba ngekor istri saya, karena dia lebih kenceng," kata Ganjar setelah agenda lari pagi bertajuk PENGUIN SeliwerRUN bersama Sandiaga Salahuddin Uno di Senayan Park, Jakarta Pusat, Minggu (14/1/2024).

Bahkan, capres yang didukung Partai Perindo itu mengatakan bahwa dirinya diajari lari oleh istrinya dan Sandiaga Uno.

"Hari ini saya diajarin oleh 2 orang pelari. Satu istriku, dan dua Mas Sandi. Ternyata mereka pelari hebat. Jadi saya harus ikutin terus dibelakangnya," katanya.