INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo Puji Siti Atikoh dan Sandiaga Uno : Larinya Kenceng Bener

Riana Rizkia , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |10:33 WIB
Ganjar Pranowo Puji Siti Atikoh dan Sandiaga Uno : Larinya Kenceng Bener
Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dan Sandiaga Uno ikut PENGUIN SeliwerRUN (Foto: MPI/Riana Rizkia)
JAKARTA - Calon presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo memuji istrinya yakni Siti Atikoh dan Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Sandiaga Salahuddin Uno, karena larinya yang cepat.

"Oh iya hari ini saya lari ditemani oleh Pak Sandi. Pak Sandi larinya emang kenceng bener. Tadi saya coba ngekor istri saya, karena dia lebih kenceng," kata Ganjar setelah agenda lari pagi bertajuk PENGUIN SeliwerRUN bersama Sandiaga Salahuddin Uno di Senayan Park, Jakarta Pusat, Minggu (14/1/2024).

Bahkan, capres yang didukung Partai Perindo itu mengatakan bahwa dirinya diajari lari oleh istrinya dan Sandiaga Uno.

"Hari ini saya diajarin oleh 2 orang pelari. Satu istriku, dan dua Mas Sandi. Ternyata mereka pelari hebat. Jadi saya harus ikutin terus dibelakangnya," katanya.

