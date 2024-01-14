Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KAI Evakuasi Rangkaian KA Pandalungan yang Anjlok di Stasiun Tanggulangin

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |10:41 WIB
KAI Evakuasi Rangkaian KA Pandalungan yang Anjlok di Stasiun Tanggulangin
Kereta Pandalungan Anjlok/ist
JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) melakukan evakuasi rangkaian KA (75A) Pandalungan relasi Gambir - Surabaya - Jember yang anjlok di Emplasemen Stasiun Tanggulangin, Kab. Sidoarjo pada Minggu (14/1/2024) pagi.

“KAI saat ini sedang melakukan upaya evakuasi rangkaian KA Pandalungan tersebut,” kata VP Public Relations KAI Joni Martinus dalam keterangan resminya.

KAI juga telah menyampaikan permohonan maaf atas terganggunya pelayanan perjalanan Kereta Api, akibat adanya kejadian itu.

Sementara waktu, kata Joni, jalur KA di emplasemen Stasiun Tanggulangin untuk sementara waktu belum dapat dilalui akibat anjlokan tersebut. Dia pun mengatakan saat ini jalur yang terganggu akibat kejadian ini adalah jalur dari Surabaya menuju Malang dan Surabaya menuju Jember.

“Kereta Api yang terganggu sementara ini akibat anjlok tersebut yaitu KA (75A) Pandalungan relasi Gambir - Surabaya – Jember dan KA (432) Commuterline Penataran,” katanya.

