Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Siti Atikoh Senang Ganjar Pranowo Tetap Berolahraga di Tengah Padatnya Jadwal Kampanye

Riana Rizkia , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |10:49 WIB
Siti Atikoh Senang Ganjar Pranowo Tetap Berolahraga di Tengah Padatnya Jadwal Kampanye
Siti Atikoh, Ganjar Pranowo dan Sandiaga ikut PENGUIN SeliwerRUN (Foto: MPI/Riana)
A
A
A

JAKARTA - Istri calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh mengaku sangat senang bisa melihat suaminya berolahraga di tengah kegiatan kampanye Pilpres 2024 yang sangat padat.

Siti Atikoh menilai, Ganjar Pranowo harus mengimbangi kegiatannya yang padat dengan olahraga dan istirahat yang cukup, agar staminanya tetap terjaga.

"Seneng sih lihat mas Ganjar olahraga. Di tengah aktifitas yang luar biasa perlu diimbangi ya dengan istirahat yang cukup," kata Situ Atikoh setelah agenda lari pagi bertajuk PENGUIN SeliwerRUN di Senayan Park, Jakarta Pusat, Minggu (14/1/2024).

 BACA JUGA:

"Butuh 3 hal, istirahat yang cukup, makanan yang bergizi, dan olahraga. Itu bener-bener untuk keseimbangan hidup, life balance," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement