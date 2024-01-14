Siti Atikoh Senang Ganjar Pranowo Tetap Berolahraga di Tengah Padatnya Jadwal Kampanye

JAKARTA - Istri calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh mengaku sangat senang bisa melihat suaminya berolahraga di tengah kegiatan kampanye Pilpres 2024 yang sangat padat.

Siti Atikoh menilai, Ganjar Pranowo harus mengimbangi kegiatannya yang padat dengan olahraga dan istirahat yang cukup, agar staminanya tetap terjaga.

"Seneng sih lihat mas Ganjar olahraga. Di tengah aktifitas yang luar biasa perlu diimbangi ya dengan istirahat yang cukup," kata Situ Atikoh setelah agenda lari pagi bertajuk PENGUIN SeliwerRUN di Senayan Park, Jakarta Pusat, Minggu (14/1/2024).

"Butuh 3 hal, istirahat yang cukup, makanan yang bergizi, dan olahraga. Itu bener-bener untuk keseimbangan hidup, life balance," sambungnya.