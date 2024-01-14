ICW Kritik Penanganan Pungli Puluhan Pegawai KPK : Pengusutan Sangat Lambat, Penyelidikannya Mandek!

JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pengusutan praktik pungli yang diduga dilakukan oleh puluhan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat lambat. Padahal, laporan itu telah dilakukan dari sejak Mei 2023.

"Pengusutan praktik pungli yang terjadi di rutan KPK terbilang sangat lambat. Bagaimana tidak, Dewas KPK diketahui sudah melaporkan kepada Pimpinan KPK sejak Mei tahun 2023 lalu. Namun, hingga saat ini, prosesnya mandek pada tingkat penyelidikan," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, Minggu (14/1/2024).

Di sisi lain, Kurnia merasa KPK gagal dalam mengawasi sektor kerja rawan terjadi tindak pidana korupsi. Sebagai penegak hukum, sambungnya, mestinya KPK memahami bahwa rutan merupakan salah satu tempat yang rawan terjadi korupsi lantaran para tahanan dapat berinteraksi secara langsung dengan pegawai KPK.

BACA JUGA:

Ia berkata, tindakan jual-beli fasilitas yang disinyalir terjadi di rutan KPK saat ini juga bukan modus baru dan kerap terjadi pada rutan maupun lembaga pemasyarakatan lain. Dari sana mestinya sistem pengawasan sudah dibangun untuk memitigasi praktik-praktik korup.