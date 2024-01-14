Bagikan Telur Rebus ke Warga, Sekjen PDIP Ungkap Ganjar-Mahfud Peduli Gizi Anak Indonesia

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI-Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengungkap kepedulian pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD terhadap anak-anak sejak usia dini lewat pembagian telur rebus.

Menurut dia, lewat pembagian telur rebus, pasangan Ganjar-Mahfud ingin mewujudkan generasi-generasi unggul yang telah berkecupan gizinya sejak usia dini.

"Pak Ganjar berbicara tentang masa depan untuk kejayaan Indonesia kita, dan itu dimulai dari ibu-ibu hamil, itu dimulai dari anak-anak kita agar setiap hari dapat kecukupan gizi yang cukup. Sehingga, kecerdasan anak-anak kita nantinya bisa menyerap ilmu pengetahuan bagi kemajuan Bangsa," kata Hasto saat blusukan sekaligus membagikan telur rebus di Rusun Tanah Tinggi, Senen, Jakarta Pusat, Minggu (14/1/2024).

Hasto menyampaikan bahwa pembagian telur rebus ini dilakukan sekaligus dalam rangka memperingati hari ulang tahun (HUT) ke-51 PDIP. Dia mengatakan, PDIP ingin terus menunjukkan kontribusi kepada masyarakat.