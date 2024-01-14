Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bagikan Telur Rebus ke Warga, Sekjen PDIP Ungkap Ganjar-Mahfud Peduli Gizi Anak Indonesia

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |11:36 WIB
Bagikan Telur Rebus ke Warga, Sekjen PDIP Ungkap Ganjar-Mahfud Peduli Gizi Anak Indonesia
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bagikan telur rebus ke warga di Senen, Jakarta Pusat (Foto: MPI/Felldy)
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI-Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengungkap kepedulian pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD terhadap anak-anak sejak usia dini lewat pembagian telur rebus.

Menurut dia, lewat pembagian telur rebus, pasangan Ganjar-Mahfud ingin mewujudkan generasi-generasi unggul yang telah berkecupan gizinya sejak usia dini.

"Pak Ganjar berbicara tentang masa depan untuk kejayaan Indonesia kita, dan itu dimulai dari ibu-ibu hamil, itu dimulai dari anak-anak kita agar setiap hari dapat kecukupan gizi yang cukup. Sehingga, kecerdasan anak-anak kita nantinya bisa menyerap ilmu pengetahuan bagi kemajuan Bangsa," kata Hasto saat blusukan sekaligus membagikan telur rebus di Rusun Tanah Tinggi, Senen, Jakarta Pusat, Minggu (14/1/2024).

 BACA JUGA:

Hasto menyampaikan bahwa pembagian telur rebus ini dilakukan sekaligus dalam rangka memperingati hari ulang tahun (HUT) ke-51 PDIP. Dia mengatakan, PDIP ingin terus menunjukkan kontribusi kepada masyarakat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement