HOME NEWS NASIONAL

WNI di Hong Kong Solid Menangkan Ganjar-Mahfud saat Pilpres 2024

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |14:05 WIB
WNI di Hong Kong Solid Menangkan Ganjar-Mahfud saat Pilpres 2024
WNI di Hong Kong Siap Menangkan Ganjar-Mahfud
A
A
A


HONG KONG - Tim Relawan Nasional Persatuan Masyarakat Indonesia-Hong Kong, menghimpun 500 Warga Negara Indonesia (WNI) dari 18 Organ Relawan Ganjar-Mahfud di Hong Kong, untuk mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar Pranowo - Mahfud MD pada Pemilu 2024.

WNI yang mayoritas merupakan pekerja migran, kelompok seni dan budaya serta mahasiswa ini mendeklarasikan dukungannya pada acara Tahun Baru di Lion Rock Park Barbecue areal Chuk yuen Rd Chuk Un, Hong Kong.

"Tim Relawan siap memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden RI Tahun 2024" ujar para relawan dalam video orasi tersebut, dikutip, Minggu (14/1/2024).

Tim Relawan Nasional Persatuan Masyarakat Indonesia - Hong Kong meyakini bahwa Ganjar Pranowo merupakan figur tepat yang dapat memimpin dan membawa Indonesia semakin maju dan jaya dengan mengedepankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Harapan para WNI di Hongkong, agar jika terpilih menjadi Presiden RI pada Pemilu 2024, Ganjar Pranowo dapat memperhatikan dan melindungi para pekerja migran dan keluarganya serta membuka pekerjaan seluas-luasnya apabila pekerja migran kembali ke Tanah Air.

(Fahmi Firdaus )

      
