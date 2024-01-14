Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo Siap Adu Gagasan Anti-Korupsi di KPK: Itu yang Saya Tunggu!

Riana Rizkia , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |14:08 WIB
Ganjar Pranowo Siap Adu Gagasan Anti-Korupsi di KPK: Itu yang Saya Tunggu!
Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
JAKARTA - Pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengaku siap memenuhi undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk beradu gagasan tentang isu antikorupsi.

Adapun agenda adu gagasan tersebut bertajuk 'Penguatan Anti-Korupsi bagi Penyelenggara Negara ber-Integritas' (Paku Integritas), dan digelar di Gedung KPK Jakarta, Rabu 17 Januari 2024.

“Oh, dengan senang hati. Itu yang saya tunggu-tunggu,” kata Ganjar di Senayan Park (Spark), Jakarta, Minggu (14/1/2024) pagi.

Ganjar mengatakan, penguatan isu antikorupsi pernah diikutinya saat berlaga pada Pilkada Jawa Tengah, tahun 2013 lalu. Saat itu, sejumlah komisioner KPK datang ke Jawa Tengah, khusus untuk menanyakan ide pemberantasan korupsi kepada seluruh pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur.

"Pas giliran saya, saya masih ingat komisionernya mengatakan, Pak Ganjar nggak usah karena tag line-nya sudah Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi. Tinggal kita lihat hasilnya," katanya.

Ganjar yang terkenal dengan jargon 'Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi' (Tidak korupsi, Tidak membohongi) berhasil membuktikan apa yang dijanjikan kepada konstituen selama menjalani peranannya sebagai orang nomor satu di Provinsi Jawa Tengah.

"Sudah 10 tahun hasilnya, mudah-mudahan dari pertanyaan pertama sebagai calon gubernur, saya laksanakan sampai dengan hari ini saya. Pingin banget menceritakan pengalaman saya ini," ucapnya.

Terkait pemberantasan korupsi, Ganjar mengaku pernah marah besar pada 27 April 2014 atau setahun setelah menjabat Gubernur Jawa Tengah.

Pada saat itu, kata Ganjar, kemarahannya memuncak setelah menyaksikan langsung petugas Dinas Perhubungan (Dishub) di Jembatan Timbang Subah, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menerima uang pelicin dari para kernet.

Diungkap, para kernet setiap melewati Jembatan Timbang wajib memberikan upeti kepada para petugas Dishub antara Rp10.000 hingga Rp20.000.

