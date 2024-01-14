Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tim Pemenangan Luar Negeri Hong Kong Sosialisasi Cara Coblos Ganjar-Mahfud

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |14:09 WIB
HONG KONG- Tim Pemenangan Luar Negeri (TPLN) Hong Kong Ganjar-Mahfud,menyosialisasi cara mencoblos pasangan calon nomor urut 3 Ganjar-Mahfud pada tanggal 14 Februari 2024 kepada WNI di Hong Kong.

Dimana para tim pemenangan mengajak masyarakat Indonesia di Hong Kong muntuk ambil bagian dalam memasuki lembaran baru Indonesia dengan memberikan hak suaranya.

Warga Indonesia pun sangat antusias mengikuto cara mencoblos Ganjar-Mahfud. Hal pertama yang harus dilakukan ialah mengecek apakah sudah masuk ke dalam daftar pemilih. Setelah itu, sebelum mencoblos pastikan jika surat suara bersih dan bagus.

Jika surat suara yang diterima dalam kondisi baik, dapat mencoblos. Dalam kesempatan ini, Tim Pemenangan mengajak untuk memilih Ganjar-Mahfud.

(Fahmi Firdaus )

      
