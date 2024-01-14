Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Megawati hingga Hary Tanoe Bakal Turun Langsung di Kampanye Terbuka Ganjar-Mahfud

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |14:21 WIB
Megawati hingga Hary Tanoe Bakal Turun Langsung di Kampanye Terbuka Ganjar-Mahfud
Megawati dan Hary Tanoe (Foto: MPI)
JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memastikan seluruh ketua umum partai politik pendukung pasangan nomor urut tiga, Ganjar Pranowo-Mahfud MD telah menyiapkan berbagai opsi menghadapi kampanye terbuka zonasi untuk Pilpres 2024.

Para ketua umum ini nantinya akan turun gunung bertemu dan menyapa seluruh masyarakat dalam tahapan kampanye terbuka tersebut.

"Kami sudah menyiapkan berbagai opsi-opsi kampanye dari Bu Mega, Pak Ganjar, Prof Mahfud, Pak Mardiono, Pak Hary Tanoe, Pak Andika Perkasa dan Pak Sandiaga Uno," kata Hasto saat ditemui di sela-sela kegiatan blusukan dan bagi-bagi telur dalam rangka peringatan HUT ke-51 PDIP di Rumah Susun Tanah Tinggi, Senen, Jakarta, Minggu (14/1/2024).

Lebih lanjut, Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud ini juga menyebut, para menteri PDIP yang berada dalam Kabinet Indonesia Maju juga telah dipersiapkan untuk turun ke bawah bersama rakyat melakukan kampanye sesuai zonasi.

Selain itu, para elite parpol hingga jajaran TPN Ganjar-Mahfud pun akan melakukan kampanye terbuka zonasi.

"Jadi, kami sudah menyiapkan dengan baik, tinggal menunggu keputusan resmi dari KPU terkait dengan pembagian zonasi," ujarnya.

