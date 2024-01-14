Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Momen Hary Tanoesoedibjo dan Ganjar Pranowo Hadiri Silaturahmi Lintas Iman

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |14:24 WIB
Momen Hary Tanoesoedibjo dan Ganjar Pranowo Hadiri Silaturahmi Lintas Iman
Ketum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo bersama TKN Ganjar-Mahfud di Silaturahmi Lintas Iman (Instagram @harytanoesoedibjo)
SURABAYA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) menghadiri Silaturahmi Lintas Iman bersama calon presiden Ganjar Pranowo yang diselenggarakan oleh GP-Link di Gedung DBL Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (13/01/2024).

“Silaturahmi Lintas Iman di Gedung DBL Surabaya bersama Capres Ganjar Pranowo yang diselenggarakan oleh GP-Link. Hadir Penasihat TPN, Yenny Wahid, Angela Tanoesoedibjo (Wakil Ketua TPN), Komjen Pol (Purn) Luki (Deputi Kinetik Teritorial), Laksamana Madya TNI (Purn) Agus Setiadji (Ketua TPD Jatim). Berbagai tokoh lintas Agama dan Iman serta ribuan massa hadir. Terima kasih kepada GP-Link atas penyelenggaraan acara ini,” ujar HT pada laman Instagram miliknya, Minggu (14/01/2024).

(Salman Mardira)

      
