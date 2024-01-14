Liliana Tanoesoedibjo Pompa Semangat Warga di Kebayoran Baru

Ketum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo pompa semangat warga di Bazar Murah dan Cek Kesehatan Gratis Partai Perindo di Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Instagram @harytanoesoedibjo)

JAKARTA - Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo menghadiri bazar murah dan cek kesehatan gratis di Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (13/01/2024).

Liliana dan juga Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) menyebutkan bazar murah dan cek kesehatan gratis yang massif digelar menunjukkan Partai Perindo benar-benar hadir bersama rakyat.

“Ibu Liliana Tanoesoedibjo, Caleg DPR RI Dapil DKI II hadir melayani masyarakat pada bazar murah dan cek kesehatan gratis Partai Perindo di Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,” ujar HT pada laman Instagram miliknya, Minggu (14/01/2024).

(Salman Mardira)