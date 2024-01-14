Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Liliana Tanoesoedibjo Pompa Semangat Warga di Kebayoran Baru

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |14:32 WIB
Liliana Tanoesoedibjo Pompa Semangat Warga di Kebayoran Baru
Ketum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo pompa semangat warga di Bazar Murah dan Cek Kesehatan Gratis Partai Perindo di Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Instagram @harytanoesoedibjo)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo menghadiri bazar murah dan cek kesehatan gratis di Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (13/01/2024).

Liliana dan juga Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) menyebutkan bazar murah dan cek kesehatan gratis yang massif digelar menunjukkan Partai Perindo benar-benar hadir bersama rakyat.

 BACA JUGA:

“Ibu Liliana Tanoesoedibjo, Caleg DPR RI Dapil DKI II hadir melayani masyarakat pada bazar murah dan cek kesehatan gratis Partai Perindo di Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,” ujar HT pada laman Instagram miliknya, Minggu (14/01/2024).

 ilustrasi

ilustrasi

(Salman Mardira)

      
