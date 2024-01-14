Hary Tanoesoedibjo Ingatkan Pentingnya Menjaga Kesetaraan Masyarakat Indonesia

MEDAN – Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo sebagai pengusung pasangan calon (paslon) Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, ingatkan pentingnya menjaga kesetaraan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Hal ini diutarakan Hary Tanoesoedibjo saat mendampingi Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD, dalam kunjungan ke Gereja Bethel Indonesia di Kota Medan, Sumatera Utara, Minggu (14/1/2024).

Hary mengaku senang Mahfud bisa membaur dengan seluruh golongan masyarakat Indonesia. Menurutnya, ini merupakan salah satu sosok yang sangat cocok untuk memimpin bangsa Indonesia yang penuh keberagaman.

“Ini kan forum Gereja. Intinya, pemimpin yang ideal ke depan itu yang mampu menjaga kesetaraan dalam keberagaman. Sehingga semua agama itu di mata hukum sama. Jadi, aliran apa pun merasa dilindungi dan itu ada di konstritusi,” kata Hary di Medan.

BACA JUGA: