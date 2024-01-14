Hary Tanoesoedibjo Tegaskan Pentingnya Berantaskan Korupsi untuk Hilangkan Kemiskinan di Indonesia

MEDAN – Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) sebagai pengusung pasangan calon (paslon) capres Ganjar Pranowo dan cawapres Mahfud MD, menyuarakan pemberantasan korupsi demi mensejahterakan masyarakat Indonesia.

Itu disampaikan HT saat mendampingi Calon Wakil Presiden (Capres) nomro urut 3, Mahfud MD, mengunjungi Gereja Bethel Indonesia (GBI) di Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (14/1/2024).

Menurut HT, korupsi di Indonesia harus diberantas sampai ke akarnya agar masyarakat Indonesia bisa lebih sejahtera. Mengingat dana hasil korupsi bisa dialihkan untuk membantu masyarakat untuk meningktakan kehidupan rakyat.

“Salah satu yang perlu dilakukan kalau kita mau cepat menghilangkan rakyat miskin seperti negara maju sekarang itu adalah memberantas korupsi. Kalau itu saya rasa itu semua setuju,” kata HT di Medan.