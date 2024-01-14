Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hary Tanoesoedibjo Tegaskan Pentingnya Berantaskan Korupsi untuk Hilangkan Kemiskinan di Indonesia

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |15:14 WIB
Hary Tanoesoedibjo Tegaskan Pentingnya Berantaskan Korupsi untuk Hilangkan Kemiskinan di Indonesia
Ketum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo di GBI Medan (Foto: MPI/Abdul Aziz)
A
A
A

MEDAN – Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) sebagai pengusung pasangan calon (paslon) capres Ganjar Pranowo dan cawapres Mahfud MD, menyuarakan pemberantasan korupsi demi mensejahterakan masyarakat Indonesia.

Itu disampaikan HT saat mendampingi Calon Wakil Presiden (Capres) nomro urut 3, Mahfud MD, mengunjungi Gereja Bethel Indonesia (GBI) di Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (14/1/2024).

Menurut HT, korupsi di Indonesia harus diberantas sampai ke akarnya agar masyarakat Indonesia bisa lebih sejahtera. Mengingat dana hasil korupsi bisa dialihkan untuk membantu masyarakat untuk meningktakan kehidupan rakyat.

 BACA JUGA:

“Salah satu yang perlu dilakukan kalau kita mau cepat menghilangkan rakyat miskin seperti negara maju sekarang itu adalah memberantas korupsi. Kalau itu saya rasa itu semua setuju,” kata HT di Medan.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3179101/perindo-XFHt_large.jpg
Majukan Kesejahteraan Rakyat Papua dengan Bersinergi Bersama Pemerintah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178847/partai_perindo-eCDQ_large.jpg
Gelar Rakorwil, Partai Perindo Perkuat Konsolidasi DPW Papua Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement