Partai Perindo Gelar Bazar Murah dan Cek Kesehatan Gratis, Liliana Tanoesoedibjo: Bentuk Kepedulian Kami ke Rakyat

Ketum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo memberi keterangan pers di sela Bazar Murah dan Cek Kesehatan Gratis Partai Perindo di Pejaten Timur, Jakarta Selatan (Foto: MPI/Achmad Al Fiqri)

JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menggelar bazar murah dan cek kesehatan gratis di kawasan Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu (14/1/2024) pagi. Di sana, warga nampak antusias untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Apalagi, acara itu turut dihadiri oleh Ketua Umum DPP Kartini Perindo, Liliana Tanoesoedibjo. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa kegiatan itu merupakan bentuk Partai Perindo yang berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024, berpihak pada rakyat.

"Bapak ibu tahu gerobak Perindo? Nah itu salah satu simbol daripada perjuangan Partai Perindo untuk rakyat Indonesia, untuk menaikan kelas rakyat Indonesia yang berdagang, mereka yang tadinya tidak mempunyai warung yang bagus, jadi kita memberikan gerobak," terang Liliana saat memberi sambutan dan langsung direspon tepuk tangan oleh para peserta.

Kendati demikian, Liliana berkata, pihaknya menggelar bazar murah dan cek kesehatan gratis sebagai wujud konkret keberpihakan partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu.