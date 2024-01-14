Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Partai Perindo Gelar Bazar Murah dan Cek Kesehatan Gratis, Liliana Tanoesoedibjo: Bentuk Kepedulian Kami ke Rakyat

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |15:23 WIB
Partai Perindo Gelar Bazar Murah dan Cek Kesehatan Gratis, Liliana Tanoesoedibjo: Bentuk Kepedulian Kami ke Rakyat
Ketum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo memberi keterangan pers di sela Bazar Murah dan Cek Kesehatan Gratis Partai Perindo di Pejaten Timur, Jakarta Selatan (Foto: MPI/Achmad Al Fiqri)
A
A
A

JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menggelar bazar murah dan cek kesehatan gratis di kawasan Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu (14/1/2024) pagi. Di sana, warga nampak antusias untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Apalagi, acara itu turut dihadiri oleh Ketua Umum DPP Kartini Perindo, Liliana Tanoesoedibjo. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa kegiatan itu merupakan bentuk Partai Perindo yang berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024, berpihak pada rakyat.

"Bapak ibu tahu gerobak Perindo? Nah itu salah satu simbol daripada perjuangan Partai Perindo untuk rakyat Indonesia, untuk menaikan kelas rakyat Indonesia yang berdagang, mereka yang tadinya tidak mempunyai warung yang bagus, jadi kita memberikan gerobak," terang Liliana saat memberi sambutan dan langsung direspon tepuk tangan oleh para peserta.

 BACA JUGA:

Kendati demikian, Liliana berkata, pihaknya menggelar bazar murah dan cek kesehatan gratis sebagai wujud konkret keberpihakan partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3179101/perindo-XFHt_large.jpg
Majukan Kesejahteraan Rakyat Papua dengan Bersinergi Bersama Pemerintah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178847/partai_perindo-eCDQ_large.jpg
Gelar Rakorwil, Partai Perindo Perkuat Konsolidasi DPW Papua Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement