Hadapi Pemilu 2024, Liliana Tanoesoedibjo : Semua Caleg Partai Perindo Harus Peduli dan Bersentuhan dengan Rakyat

Ketum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo berfoto bersama di sela Bazar Murah dan Cek Kesehatan Gratis Partai Perindo di Pejaten Timur, Jakarta Selatan (Foto: MPI/Achmad Al Fiqri)

JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) telah siap menghadapi Pemilu 2024. Para calon legislatif (caleg) dari partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu pun diminta turun ke akar rumput.

"Persiapannya, kami mempersiapkan dengan sangat masif karena semua caleg-calegnya harus turun," terang Ketua Umum DPP Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo saat ditemui usai acara bazar murah dan cek kesehatan gratis di lawasan Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu (14/1/2024).

Dengan turun ke rakyat, Caleg DPR RI dapil DKI Jakarta II dari Partai Perindo itu pun para calon wakil rakyat bisa menyerap aspirasi dan dekat dengan rakyat. Kendati demikian, ia merasa, rakyat bisa tahu bahwa Partai Perindo yang berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu peduli.

"Dengan kita turun kita bisa bersentuhan dengan masyarakat dan kita bisa langsung ke masyarakat supaya tahu masyarakat tahu bahwa kita peduli dengan masyarakat," terang Liliana.