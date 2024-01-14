Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Liliana Tanoesoedibjo Dinilai Sosok Sederhana, Warga : Visi-Misinya Bagus Mengentaskan Kemiskinan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |15:37 WIB
Liliana Tanoesoedibjo Dinilai Sosok Sederhana, Warga : Visi-Misinya Bagus Mengentaskan Kemiskinan
Ketum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo di Bazar Murah dan Cek Kesehatan Gratis Partai Perindo di Pejaten Timur, Jakarta Selatan (Foto: MPI/Achmad Al Fiqri)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum DPP Kartini Perindo, Liliana Tanoesoedibjo menghadiri acara bazar tebus murah dan cek kesehatan gratis di kawasan Penjaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Minggu (14/1/2024) pagi.

Keberadaan Caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta II dari Partai Perindo itu diapresiasi warga. Salah satunya warga Pejaten Timur, M Soleh (40).

Soleh merasa kagum dengan sosok Liliana. Baginya, Liliana merupakan figur yang sangat sederhana dan merakyat. Apalagi, kata Soleh, tekad Liliana sangat bagus yakni mengentaskan kemiskinan.

 BACA JUGA:

"Sederhana, dia juga kan tadi ada visi-misinya tuh, mengentaskan kemiskinan. Bagus, karena kita kan masih miskin," terang Soleh.

Dengan segala potebsi di Indonesia, Soleh yakin masyarakat bisa sejahtera. Untuk itu, ia merasa Indonesia butuh sosok sepertu Liliana yang peduli dengan rakyat.

Halaman:
1 2 3
      
