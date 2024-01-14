Mewahnya Pesta Pernikahan Pangeran Brunei, Informasi Selengkapnya di Okezone Updates!

JAKARTA - Resepsi pernikahan Pangeran Brunei Darussalam, Abdul Mateen dan Anisha Rosnahdi Istana Nurul Iman, Bandar Seri Bengawan, di gelar hari ini, Minggu (14/1/2023). Pihak kerajaan pun telah mempersiapkan segalanya dengan matang.

Sejumlah pintu gerbang yang dihiasi poster pengantin terpasang di jalan-jalan yang akan dilalui pasangan pengantin menuju lokasi resepsi yakni Istana Nurul Iman. Arak-arakan disaksikan oleh warga dan wisatawan.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo, sejak Sabtu (13/1/2023) kemarin, sudah berada di Brunei Darussalam untuk menghadiri undangan resepsi pernikahan Pangeran Mateen dan Anisha.

Menghadiri pernikahan menjadi agenda terakhir presiden setelah bertemu dengan sejumlah pelaku usaha Brunei. Tidak hanya Presiden Jokowi, resepsi pernikahan ini juga akan dihadiri oleh kepala negara dan raja-raja dari seluruh penjuru dunia.

Sebelumnya, ijab kabul pernikahan Pangeran Mateen dan Anisha telah digelar Kamis 9 Januari lalu dan berlangsung mewah serta penuh khimat. Rangkaian pernikahan Pangeran Mateen digelar selama 10 hari yakni sejak 7 Januari dan akan berakhir pada 16 Januari esok lusa.

Sementara itu, trailer pertama untuk film biografi baru Amy Winehouse, penyanyi asal Inggris berjudul 'Back to Black' karya Sam Taylor-Johnson resmi dirilis. Amy Winehouse diperankan oleh aktor Inggris Marisa Abela.