Ganjar Pranowo Dijuluki Ketua Pinguin, Begini Awal Mulanya

JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo bersama sang istri Siti Atikoh Supriyanti mengikuti acara lari pagi Pinguin Sliwerun di daerah Senayan, Jakarta Pusat, Minggu 1(14/1/2024). Dalam ajang lari ini, Ganjar Pranowo berhasil menyelesaikan lari sepanjang 7,77 Km.

Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu menyampaikan, ajang Pinguin Sliwerun yang ia ikuti kali ini merupakan gagasan anak-anak muda yang sangat kreatif. Selain mengajak hidup sehat, acara ini pun untuk mengkomunikasikan makna penguin yang diusung Ganjar-Mahfud menuju pesta demokrasi 2024.

“Waktu itu saya ditanyain orang, terus saya kasih hormat gambar penguin, tiba-tiba senang saja. Terus dia buat jersey, buat kelompok penguin, katanya ini ketua penguin gitu,” ujar Ganjar Pranowo di Senayan Park yang bercerita tentang awal mula hewan pinguin jadi ikon dirinya.

"Jadi, saya mencoba merasakan apa yang diinginkan mereka, kadang-kadang yang kita harapkan berbeda, yang dia tangkap berbeda, dan ternyata dia bisa mengembangkan. Jadi, saya follow mereka, gitu,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Ganjar sendiri menyampaikan tentang sosok pinguin, hewan dengan tipikal mandiri namun memiliki hubungan sosial yang baik, cermat dalam berburu, dan, pandai mengekspresikan kasih sayangnya.

Semua sikap tersebut ada pada dirinya yang siap menjadi pemimpin Indonesia 2024.

Di samping itu, Ganjar Pranowo pun tidak lupa memuji acara yang diadakan anak muda ini. Dirinya mengaku senang karena mendapat dukungan positif dari anak muda lewat acara kreatif.

Apalagi, dalam acara ini pun turut menghadirkan bazaar dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di bidang pertanian yang menandakan produk lokal turut diberdayakan.

“Saya senang karena ada partisipasi dari (UMKM), ketahanan pangan dan hilirisasi dari petani-petani muda," tutur Ganjar.