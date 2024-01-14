Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Viral Rekaman Dandim-Kejari Batu Bara Menangkan Prabowo-Gibran, TNI dan Kejagung Bilang Hoax

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |16:56 WIB
Viral Rekaman Dandim-Kejari Batu Bara Menangkan Prabowo-Gibran, TNI dan Kejagung Bilang Hoax
Viral rekaman dugaan percakapan pejabat di Batu Bara untuk memenangkan Prabowo-Gibran (TikTok)
JAKARTA - Video dengan narasi perbincangan antara pejabat di wilayah Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara viral. Dalam video yang tersebar itu, mereka diduga melakukan rencana untuk memenangkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Adapun tokoh-tokoh yang ditampilkan dalam video itu ialah Dandim, Bupati, Kapolres dan Kajari Batubara.

Kabar itu langsung dibantah oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Yos A Tarigan. Postingan di media sosial yang tersebar disebutnya hoaks.

 BACA JUGA:

“Postingan di medsos itu dipastikan hoax. Pimpinan sudah mengklarifikasi hal itu ke pak Kajari. Yang bersangkutan mengatakan, tidak tahu menahu tentang rekaman percakapan tersebut,” ucapnya, dikutip Minggu (14/1/2024).

Halaman:
1 2
      
