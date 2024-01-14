Sekjen PDIP Sebut Ada Pj Kepala Daerah di Jateng dan Jatim Diganti karena Tak Dukung Prabowo-Gibran

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI-Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengungkap terdapat beberapa penjabat (Pj) kepala daerah di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur yang mendapat intimidasi.

Bahkan, kata dia, Pj Kepala Daerah yang sebenarnya netral itu, harus diganti karena dianggap tidak mendukung pasangan calon nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Di Jawa Tengah, di Jawa Timur bahkan ada yang sebenarnya netral, tetapi kemudian karena tidak mau menjalankan suatu keberpihakan kepada 02, itu diganti," kata Hasto saat menghadiri acara Merah Meriah di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (14/1/2024).