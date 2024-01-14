Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Sekjen PDIP Sebut Ada Pj Kepala Daerah di Jateng dan Jatim Diganti karena Tak Dukung Prabowo-Gibran

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |17:05 WIB
Sekjen PDIP Sebut Ada Pj Kepala Daerah di Jateng dan Jatim Diganti karena Tak Dukung Prabowo-Gibran
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memberi keterangan pers (Foto: MPI/Felldy Utama)
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI-Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengungkap terdapat beberapa penjabat (Pj) kepala daerah di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur yang mendapat intimidasi.

Bahkan, kata dia, Pj Kepala Daerah yang sebenarnya netral itu, harus diganti karena dianggap tidak mendukung pasangan calon nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

 BACA JUGA:

"Di Jawa Tengah, di Jawa Timur bahkan ada yang sebenarnya netral, tetapi kemudian karena tidak mau menjalankan suatu keberpihakan kepada 02, itu diganti," kata Hasto saat menghadiri acara Merah Meriah di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (14/1/2024).

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
