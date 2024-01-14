Siti Atikoh : Salam Tiga Jari Artinya I Love You

JAKARTA - Istri calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh memperkenalkan isyarat tiga jari yang juga bermakna 'I love you' kepada ibu-ibu di acara lari pagi bertajuk Penguin SeliweRUN di kawasan Senayan Park, Jakarta, Minggu (14/1/2024).

Atikoh yang belakangan ikut aktif berkeliling Indonesia, pun menjadi perhatian para peserta lari. Sejak datang, baik Ganjar maupun Atikoh tak lepas dari kejaran simpatisan.

Para peserta lari pun tak melewatkan kesempatan itu untuk diabadikan dengan smartphone masing-masing. Terlihat ketika finish, Ganjar dan Atikoh langsung diserbu awak media dan simpatisan.

BACA JUGA:

"Ibu, Bu Atikoh saya mau foto bareng bu. Salam tiga jari ya Bu," ucap pelari yang finish di belakang Atikoh.

Atikoh pun langsung mengangkat tangan dan menunjukkan tiga jari yang umum dikenal dengan salam metal. Namun, Atikoh memberikan edukasi pada simpatisan, bawah ada makna lain dari salam yang memakai jari jempol, telunjuk dan kelingking itu.

"Ini artinya I Love You kalau dalam bahasa isyarat loh. Jadi pas dengan Pemilu nanti 14 Februari hari kasih sayang kita kasih 'I Love You'," ucap Atikoh diikuti para simpatisan.