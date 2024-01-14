Silaturahmi dengan SBY di Cikeas, Gerakan Nurani Bangsa Deklarasikan Pemilu Jujur dan Adil

JAKARTA - Para tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) bertemu dengan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kediamannya di Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/1/2024).

Sejumlah tokoh bangsa yang tergabung di GNB diantaranya Sinta Nuriyah, istri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Alissa Wahid (putri sulung Gus Dur), mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Romo Ignatius Kardinal Suharyo, Pendeta Gomar Gultom, filsuf dan astronomer Karlina Rohima Supelli, hingga cendekiawan muslim Quraish Shihab.

Para tokoh bangsa itu bersilaturahmi dengan SBY sekitar pada pukul 14.00 WIB. Pertemuan membahas sejumlah isu terkait Pemilu 2024, termasuk transisi kepemimpinan pada tahun 2024 dan mendeklarasikan Pemilu Jujur dan Adil.

Mereka juga menekankan pentingnya menjaga netralitas penyelenggara negara selama periode transisi tersebut.

Pertemuan GNB dengan SBY merupakan langkah lanjutan setelah sebelumnya para tokoh bangsa tersebut bertemu dengan Wakil Presiden (Wapres), Ma'ruf Amin di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Kamis 11 Januari 2024. Pertemuan tersebut merupakan inisiatif dari GNB.