Ganjar Gencar Kampanye di Jateng dan Jatim, Sekjen PDIP : 2 Provinsi Ini Banyak Intimidasi!

JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDIP juga Sekjen Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto mengungkap alasan seringnya Ganjar Pranowo berkampanye di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Alasannya yakni dua wilayah tersebut banyak terjadi intimidasi kepada pendukung Ganjar dan Mahfud.

"Mengapa Pak Ganjar datang terakhir ini ke Jawa Tengah dan Jawa Timur, karena di kedua provinsi itu banyak terjadi intimidasi sehingga menggelorakan semangat juang," kata Hasto menjawab wartawan usai blusukan di Rusun Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, Minggu (14/1/2024).

Kendati Demikian, Hasto memastikan Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga tidak lupa berkampanye di wilayah lain.

Namun, selain 2 provinsi tadi, Ganjar juga menyambangi sejumlah tempat lain yang merupakan basis suara pendukung Ganjar. Apalagi, kata dia, wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa.

"Tetapi Pak Ganjar juga datang ke Sumatera Utara, datang ke Lampung, datang ke NTT, Sulawesi Utara, banyak daerah yang merupakan basis PDI Perjuangan seperti Jambi, Bengkulu," kata Hasto.