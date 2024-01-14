Wacana Koalisi Ganjar-Mahfud dan Anies-Cak Imin di Putaran Kedua, Sandiaga Uno Bilang Begini

SEMARANG - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sandiaga Salahuddin Uno angkat bicara soal adanya wacana koalisi Ganjar Pranowo-Mahfud MD dengan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar pada Putaran Kedua Pilpres 2024.

Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud itu menegaskan PPP dan PDIP akan bekerja sesuai dengan prinsip perjuangan 4 As.

As pertama dijabarkannya adalah Kerja Keras. Hal tersebut dibuktikan dengan perjuangan Ganjar-Mahfud dan PPP untuk terus menyerap aspirasi masyarakat ke akar rumput.

"Nah ini sudah mulai terlihat hasilnya dengan pesan-pesan harga murah harga murah dan hidup berkah ini diterima oleh masyarakat," ungkap Sandiaga Uno usai menghadiri pelatihan pembuatan sabun cuci piring di Banyukuning View, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah pada Minggu (14/1/2024).

As kedua adalah Kerja Cerdas.

Selama masa kampanye, Sandiaga Uno melihat adanya kesamaan harapan dari masyarakat yang menilai Ganjar Pranowo adalah representasi dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Mirip Jokowi, Ganjar dinilai sangat dekat dengan masyarakat dalam memperjuangkan ekonomi rakyat kecil.