HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Pulang Usai Kunker ke-3 Negara ASEAN, Disambut Panglima TNI

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |19:05 WIB
Jokowi Pulang Usai Kunker ke-3 Negara ASEAN, Disambut Panglima TNI
Kedatangan Jokowi disambut Panglima TNI (Foto: Puspen TNI)
A
A
A

 

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menyambut kedatangan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam rangka selesai melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) ke tiga negara di Asia Tenggara yakni Philipina, Vietnam dan Brunei Darussalam.

Jokowi mendarat di Lanud Halim Perdanakusuma ruang VVIP Yudhistira, Jakarta Timur, Minggu (14/1/2024).

Diketahui, Kunker tersebut untuk memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan ketiga negara, di samping itu juga untuk menghadiri undangan Sultan Brunei Darussalam atas pernikahan putranya Pangeran Abdul Mateen.

Turut menyambut kedatangan Presiden diantaranya, Kapolri Jenderal Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, Pj. Gubernur DKI Jakarta Drs. Heru Budi Hartono, M.M. beserta pejabat lainnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
