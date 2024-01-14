Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Puan hingga Alam Ganjar Hadiri Gelaran Badminton Merah Meriah di Istora Senayan

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |19:51 WIB
Puan hingga Alam Ganjar Hadiri Gelaran Badminton Merah Meriah di Istora Senayan
Puan Maharani membuka acara badminton Merah Meriah (Foto: Istimewa)
A
A
A

 

JAKARTA - Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani hingga putra Capres nomor urut 3, Alam Ganjar menghadiri acara pertandingan persahabatan badminton yang digelar 'Merah Meriah' di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (14/1/2024).

Pertandingan yang diikuti oleh anak Puan Maharani, Diah Pikatan Orissa Putri Hapsari atau Pinka Haprani dan Alam Ganjar, bersama influencer muda ini pun terlihat sangat meriah.

Puan yang sempat membuka acara pertandingan laga persahabatan badminton ini menyampaikan kegiatan ini merupakan dukungan bagi generasi muda dan kelompok milenial serta Gen Z untuk menyambut olahraga dengan meriah dan semarak.

"Ini adalah acara adik-adik milenial di mana kami mendukung bagaimana kemudian seluruh milenial yang ada, adik-adik, pemuda-pemudi, anak-anak muda untuk bisa berkumpul dengan meriah, memerahkan hati dan memeriahkan acara yang pada hari ini," kata Puan.

Puan mengatakan kegiatan pertandingan badminton ini penting untuk menumbuhkan rasa sportifitas dan kegembiraan. Apalagi, menjelang Pemilu serentak pada 14 Februari 2024.

"Sehingga mereka itu bisa melihat bahwa olahraga adalah suatu cara untuk kemudian kita berkumpul secara sportif, gembira dan tentu saja di dalam suasana menjelang Pesta Demokrasi nanti tanggal 14 Februari yang akan datang," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement