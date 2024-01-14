Puan hingga Alam Ganjar Hadiri Gelaran Badminton Merah Meriah di Istora Senayan

JAKARTA - Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani hingga putra Capres nomor urut 3, Alam Ganjar menghadiri acara pertandingan persahabatan badminton yang digelar 'Merah Meriah' di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (14/1/2024).

Pertandingan yang diikuti oleh anak Puan Maharani, Diah Pikatan Orissa Putri Hapsari atau Pinka Haprani dan Alam Ganjar, bersama influencer muda ini pun terlihat sangat meriah.

Puan yang sempat membuka acara pertandingan laga persahabatan badminton ini menyampaikan kegiatan ini merupakan dukungan bagi generasi muda dan kelompok milenial serta Gen Z untuk menyambut olahraga dengan meriah dan semarak.

"Ini adalah acara adik-adik milenial di mana kami mendukung bagaimana kemudian seluruh milenial yang ada, adik-adik, pemuda-pemudi, anak-anak muda untuk bisa berkumpul dengan meriah, memerahkan hati dan memeriahkan acara yang pada hari ini," kata Puan.

Puan mengatakan kegiatan pertandingan badminton ini penting untuk menumbuhkan rasa sportifitas dan kegembiraan. Apalagi, menjelang Pemilu serentak pada 14 Februari 2024.

"Sehingga mereka itu bisa melihat bahwa olahraga adalah suatu cara untuk kemudian kita berkumpul secara sportif, gembira dan tentu saja di dalam suasana menjelang Pesta Demokrasi nanti tanggal 14 Februari yang akan datang," ujarnya.