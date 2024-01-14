Soal Bendungan Wadas, Ganjar: Sebaiknya Dibahas di Debat Pilpres 2024

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo memandang bahwa sudah seharusnya isu terkait persoalan bendungan di Wadas dan proyek pembangunan pabrik semen di Rembang bisa diangkat dalam debat keempat yang akan mempertemukan masing-masing calon wakil presiden (Cawapres).

Diketahui, debat keempat ini salah satunya akan mengangkat isu lingkungan.

Hal ini dikatakan Ganjar saat menjawab pertanyaan awak media saat disinggung apakah akan mengantisipasi atau mewaspadai pertanyaan yang dilayangkan paslon lain terkait dua isu tersebut.

"Sebaiknya dibahas (dalam debat keempat Pilpres 2024)," kata Ganjar usai menghadiri diskusi bersama Generasi Perintis yang digelar di Post Bloc, Jakarta Pusat, Minggu (14/1/2024).

Ganjar mengakui, jika dua proyek pembangunan itu kerap kali menjadi permasalahan yang digunakan berbagai pihak untuk mengkritik kinerjanya selama menjadi gubernur Jawa Tengah periode 2013-2023.

Karena itu, ia berharap, debat keempat nanti bisa dijadikan ajang klarifikasi.

Dia mengungkap kembali bahwa posisi dari dua pembangunan yang kerap dikritisi itu merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN). Sebagai Gubernur yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, Ganjar mengaku harus menyelesaikannya sebagai tanggung jawab.