Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal Bendungan Wadas, Ganjar: Sebaiknya Dibahas di Debat Pilpres 2024

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |21:23 WIB
Soal Bendungan Wadas, Ganjar: Sebaiknya Dibahas di Debat Pilpres 2024
Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo memandang bahwa sudah seharusnya isu terkait persoalan bendungan di Wadas dan proyek pembangunan pabrik semen di Rembang bisa diangkat dalam debat keempat yang akan mempertemukan masing-masing calon wakil presiden (Cawapres).

Diketahui, debat keempat ini salah satunya akan mengangkat isu lingkungan.

Hal ini dikatakan Ganjar saat menjawab pertanyaan awak media saat disinggung apakah akan mengantisipasi atau mewaspadai pertanyaan yang dilayangkan paslon lain terkait dua isu tersebut.

"Sebaiknya dibahas (dalam debat keempat Pilpres 2024)," kata Ganjar usai menghadiri diskusi bersama Generasi Perintis yang digelar di Post Bloc, Jakarta Pusat, Minggu (14/1/2024).

Ganjar mengakui, jika dua proyek pembangunan itu kerap kali menjadi permasalahan yang digunakan berbagai pihak untuk mengkritik kinerjanya selama menjadi gubernur Jawa Tengah periode 2013-2023.

Karena itu, ia berharap, debat keempat nanti bisa dijadikan ajang klarifikasi.

Dia mengungkap kembali bahwa posisi dari dua pembangunan yang kerap dikritisi itu merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN). Sebagai Gubernur yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, Ganjar mengaku harus menyelesaikannya sebagai tanggung jawab.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement