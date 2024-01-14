Ganjar Pranowo: Wadas Bukan Proyek Saya, Tapi Saya Tanggung Jawab

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengaku tidak lari dari tanggung jawab dalam proyek Wadas di Jawa Tengah yang sempat menjadi polemik.

Hal tersebut ia sampaikan dalam diskusi dengan anak muda seluruh Indonesia yang tergabung dalam Generasi Perintis di Pos Bloc Jakarta, Minggu (14/1/2024).

Para anak muda yang didominasi pelajar dan mahasiswa itu cukup kritis berdiskusi dengan Ganjar. Mereka bertanya tentang banyak hal, mulai lapangan kerja hingga isu lingkungan.

Salah satunya Rima Kusumadewi, mahasiswa ilmu keperawatan Universitas Gajah Mada (UGM). Kepada Ganjar, ia menanyakan tentang konflik Semen Rembang dan Wadas yang terjadi saat Ganjar memimpin Jawa Tengah.

"Di visi misi bapak tertera akan membangun ekonomi hijau dan melindungi lingkungan. Tapi saat jadi Gubernur Jateng, bapak dihadapkan dengan isu lingkungan yakni Pabrik Semen Rembang dan Wadas. Bagaimana bapak berkomitmen soal itu?” tanya Rima.

Ada juga pertanyaan dari anak muda lain tentang kesiapan Ganjar pada debat Pilpres. Tema debat terakhir salah satunya soal lingkungan.

"Bapak nggak khawatir nanti soal Wadas dan Semen Rembang dibahas. Nanti bapak diserang soal ini," teriak anak muda lainnya.

Mendengar pertanyaan kritis itu, Ganjar tersenyum bangga. Ia mengatakan sangat senang mendapat pertanyaan kritis dari anak muda.

"Saya senang sekali dapat pertanyaan ini. Kalau soal debat nanti apakah saya takut ini di bahas (Wadas dan Semen Rembang), justru itu harus dibahas biar clear. Sebelum debat, saya ceritakan di sini ya, ini kisah yang tak banyak orang tahu," ucap Ganjar Pranowo.

Ganjar mengatakan, kasus Semen Rembang dan Wadas memang salah satu problem lingkungan. Ia akui, sosialisasi ke masyarakat sangat kurang pada proyek itu.

"Tapi yang harus orang tahu, itu bukan proyek saya. Itu proyek strategis nasional. Tapi karena saya Gubernur Jateng saat itu, saya tanggung jawab dan selesaikan semuanya. Karena saya diajari orang tua tidak boleh lari dari tanggung jawab," tegasnya.

Meski disadari Ganjar, hal itu bisa berdampak pada dirinya. Elektabilitas, popularitasnya saat itu yang sedang tinggi akan terancam. Akan banyak orang menyerang dan menyalahkan.

"Tapi saya tidak peduli, ini tanggung jawab saya sebagai pemimpin. Maka saya ambil dan saya selesaikan," ucapnya.

Dan benar saja, Ganjar jadi bulan-bulanan soal itu. Ia dianggap tidak peduli lingkungan dan seolah kesalahan soal Semen Rembang dan Wadas adalah kesalahannya.