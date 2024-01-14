Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cari Jodoh di Aplikasi Kencan, Karyawati Cantik Ini Mewek Jadi Korban Kejahatan Kenalannya

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |07:42 WIB
Cari Jodoh di Aplikasi Kencan, Karyawati Cantik Ini Mewek Jadi Korban Kejahatan Kenalannya
Ilustrasi Karyawati Jadi Korban Kejahatan
A
A
A

JAKARTA-Seorang karyawati swasta di bidang material kawasan Pamulang, lantaran dia menjadi korban pencurian motor di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Korban diketahui Bernama Nadya Az Zahra, adapun pelakunya merupakan seorang pria yang baru dikenalnya selama 4 hari melalui aplikasi kencan.

"Saya berkenalan sama seorang laki-laki, di dating apps, 4 hari yang lalu saya sudah buat janji untuk hari ini ketemu di Bintaro Plaza sama dia," ujarnya pada wartawan, Sabtu (13/1/2024).

Menurutnya, pria yang bernama Elvan itu saat bertemu lantas mengajak dia untuk ke kawasan Blok M untuk nonton. Dia bersama Elvan lalu ke kawasan Blok M menggunakan sepeda motor yang baru dibelinya itu secara tunai.

"Dia bilang saya saja yang bawa motornya. Saya mengizinkan dia yang mengendarai motornya, karena saya masih positif belum kepikiran apa-apa," ujarnya sambil menangis.

Saat tengah asik nonton, kata dia, mendadak Elvan pergi ke toilet, hanya saja hingga film selesai, pria itu tak kunjung muncul.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/338/3176767/viral-rWzL_large.jpg
Kronologi Moge Harley Davidson Rp250 Juta Ditemukan di Bekasi Usai Dicuri di Senayan City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/338/3172531/pencurian-4EQR_large.jpg
Rumah di Depok Dibobol Maling, Uang Belasan Juta dan 110 Gram Emas Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170230/pencurian-lDsw_large.jpg
Duh! Pria di Bekasi Nekat Curi Motor Mantan Mertuanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/338/3163792/pencurian-eCku_large.jpg
Dua Bandit Ditangkap saat Pesta Rakyat 17 Agustus di Monas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/338/3163759/penjara-7o36_large.jpg
3 Bang Jago yang Biasa Beraksi di Jakbar Diringkus Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/338/3161468/viral-IfY1_large.jpg
Pria Ini Tewas Diamuk Massa Usai Todongkan Pistol ke Pak RT di Rusunawa Daan Mogot
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement