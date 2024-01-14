Cari Jodoh di Aplikasi Kencan, Karyawati Cantik Ini Mewek Jadi Korban Kejahatan Kenalannya

JAKARTA-Seorang karyawati swasta di bidang material kawasan Pamulang, lantaran dia menjadi korban pencurian motor di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Korban diketahui Bernama Nadya Az Zahra, adapun pelakunya merupakan seorang pria yang baru dikenalnya selama 4 hari melalui aplikasi kencan.

"Saya berkenalan sama seorang laki-laki, di dating apps, 4 hari yang lalu saya sudah buat janji untuk hari ini ketemu di Bintaro Plaza sama dia," ujarnya pada wartawan, Sabtu (13/1/2024).

Menurutnya, pria yang bernama Elvan itu saat bertemu lantas mengajak dia untuk ke kawasan Blok M untuk nonton. Dia bersama Elvan lalu ke kawasan Blok M menggunakan sepeda motor yang baru dibelinya itu secara tunai.

"Dia bilang saya saja yang bawa motornya. Saya mengizinkan dia yang mengendarai motornya, karena saya masih positif belum kepikiran apa-apa," ujarnya sambil menangis.

Saat tengah asik nonton, kata dia, mendadak Elvan pergi ke toilet, hanya saja hingga film selesai, pria itu tak kunjung muncul.