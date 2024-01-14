Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Selain Ganjar Pranowo dan Sandiaga, Ini Peserta yang Ikut PENGUIN SeliwerRUN

Selvianus , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |10:40 WIB
Selain Ganjar Pranowo dan Sandiaga, Ini Peserta yang Ikut PENGUIN SeliwerRUN
Ganjar Pranowo di PENGUIN SeliwerRUN. (Foto: MPI/Selvianus)
A
A
A

JAKARTA - Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Sandiaga Uno menghadiri acara lari pagi bertajuk PENGUIN SeliwerRUN digelar di Senayan Park, Jakarta, Minggu (13/1/2024). Dengan mengandeng pelaku - pelaku UMKM serta sejumlah musisi di Tanah Air.

Pantauan dilokasi, Ganjar Pranowo tiba sekitar Pukul 06.05 WIB didampingi oleh istrinya, Siti Atikoh. Sedangkan Sandiaga Uno pun turut didampingi oleh istrinya, Nur Asia.

 BACA JUGA:

Sebelum lari, Ganjar Pranowo sempat melakukan pemanasan di panggung utama di Senayan Park, Jakarta Pusat. Dimana acaranya ini dipandu oleh Aldi Taher dan Nadia Julia serta adanya penampilan dari M.A.C dan Syndicate Karaoke.

Dalam kesempatan itu, Ganjar Pranowo pun sempat menyapa peserta hadir dalam acara lari bertajuk PENGUIN SeliwerRUN di Senayan Park. Rata-rata mengenakan kaos berwarna putih dengan tulisan SatSet.

 BACA JUGA:

Selain dihadiri oleh Ganjar Pranowo dan Sandiaga Uno, acara lari bertajuk PENGUIN SeliwerRUN dihadiri oleh Ketua TPN Ganjar - Mahfud, Arsjad Rasyid, Wakil Ketua TPN, Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul serta beberapa pengurus TPN Ganjar - Mahfud MD.

(Salman Mardira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement