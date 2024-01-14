Selain Ganjar Pranowo dan Sandiaga, Ini Peserta yang Ikut PENGUIN SeliwerRUN

JAKARTA - Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Sandiaga Uno menghadiri acara lari pagi bertajuk PENGUIN SeliwerRUN digelar di Senayan Park, Jakarta, Minggu (13/1/2024). Dengan mengandeng pelaku - pelaku UMKM serta sejumlah musisi di Tanah Air.

Pantauan dilokasi, Ganjar Pranowo tiba sekitar Pukul 06.05 WIB didampingi oleh istrinya, Siti Atikoh. Sedangkan Sandiaga Uno pun turut didampingi oleh istrinya, Nur Asia.

Sebelum lari, Ganjar Pranowo sempat melakukan pemanasan di panggung utama di Senayan Park, Jakarta Pusat. Dimana acaranya ini dipandu oleh Aldi Taher dan Nadia Julia serta adanya penampilan dari M.A.C dan Syndicate Karaoke.

Dalam kesempatan itu, Ganjar Pranowo pun sempat menyapa peserta hadir dalam acara lari bertajuk PENGUIN SeliwerRUN di Senayan Park. Rata-rata mengenakan kaos berwarna putih dengan tulisan SatSet.

Selain dihadiri oleh Ganjar Pranowo dan Sandiaga Uno, acara lari bertajuk PENGUIN SeliwerRUN dihadiri oleh Ketua TPN Ganjar - Mahfud, Arsjad Rasyid, Wakil Ketua TPN, Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul serta beberapa pengurus TPN Ganjar - Mahfud MD.

(Salman Mardira)