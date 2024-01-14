Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Partai Perindo Gelar Cek Kesehatan Gratis di Pejaten Timur, Warga : Sangat Bermanfaat Sekali

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |11:01 WIB
Partai Perindo Gelar Cek Kesehatan Gratis di Pejaten Timur, Warga : Sangat Bermanfaat Sekali
Cek kesehatan gratis digelar Partai Perindo di Pejaten Timur, Jakarta Selatan (Foto: MPI/Al Fiqri)
JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menggelar bazar murah dan cek kesehatan gratis di Pejaten Timur, Kota Jakarta Selatan, Minggu (14/1/2024) pagi.

Dari pantauan MPI di lapangan, warga nampak antusias mengikuti kegiatan tersebut, terkhusus cek kesehatan gratis. Terpantau, antrean untuk cek kesehatan gratis terlihat cukup dipadati warga.

Salah satu warga Pejaten Timur, Rika (40) mengaku senang dengan kegiatan cek kesehatan tersebut. Baginya, cek kesehatan itu sangat bermanfaat lantaran bisa mengetahui penyakit yang diderita.

"Bermanfaat banget (cek kesehatan gratis), jadi tahu penyakit apa tahu," terang Rika saat ditemui di lokasi acara.

