Lari Pagi Bareng Ganjar Pranowo, Sandiaga Tampil Serasi dengan Nur Asia

JAKARTA - Dewan Pakar TPN Ganjar - Mahfud, Sandiaga Uno dan istrinya, Nur Asia turut menghadiri acara lari pagi bertajuk PENGUIN SeliwerRUN digelar di Senayan Park, Jakarta Pusat Minggu (14/1/2024).

Pantauan dilokasi, Sandiaga Uno dan Nur Asia tampil serasi mengenakan kaos berwarna hijau, warna kebesaran Partai PPP. Keduanya pun sempat lari bareng Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh dengan memutari Stadion Glora Bung Karno (GBK) dengan panjang lintasan sekitar 7 Kilometer.

Bukan cuma hadir, Nur Asia juga turut mengkampanyekan pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD untuk memenangkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada 14 Februari 2024 mendatang.

BACA JUGA:

Melalui sang suami, Sandiaga mengatakan, pasangan Ganjar - Mahfud MD merupakan pasangan sangat memperjuangkan masyarakat kecil. Salah satunya terkait harga-harga bahan pokok mengalami kenaikan.