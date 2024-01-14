Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bazar Murah Perindo di Koja, Caleg DPRD DKI Andy Afandy: Alhamdulillah Memberikan Manfaat

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |11:28 WIB
Bazar Murah Perindo di Koja, Caleg DPRD DKI Andy Afandy: Alhamdulillah Memberikan Manfaat
Bazar Murah Partai Perindo di Koja, Jakarta Utara (Foto: MPI/Danandaya)
A
A
A

JAKARTA - Partai Perindo menggelar bazar sembako murah dan cek kesehatan gratis di Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Jum'at (12/1/2024). Program tersebut sengaja menyasar masyarakat yang membutuhkan agar tepat sasaran.

Caleg DPRD Dapil Jakarta Utara 2, Andy Afandy mengaku senang bisa berkontribusi untuk warga di tanah kelahirannya. Dia juga menegaskan seluruh program kerja Partai Perindo selalu mengutamakan kepentingan rakyat banyak.

"Ya ini Alhamdulillah sejarah buat saya sebagai anak wilayah sini, bahwasanya, saya memberikan manfaat program, tadi juga datang ketum kami Partai Perindo. Memang Partai Perindo programnya ini untuk masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat," kata Andy di lokasi.

 BACA JUGA:

Dia mengungkap alasan menggelar bazar sembako murah di kelurahan Tugu Selatan karena ingin mensejahterakan rakyat disana. Dia juga mengapresiasi ribuan warga yang tertib ketika mengantri untuk tebus murah sembako.

"Ya memang alasan pilih tempat ini karena memang di Tugu Selatan, Koja ini memang banyak warga yang membutuhkan kesejahteraan. Walaupun sangat padat sangat ramai, itu merupakan antusias warga, tapi mereka tertib Alhamdulillah ga ada kejadian yang mengganggu ketertiban," sambungnya.

Dirinya berharap, lewat keputusan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, nanti bisa memperjuangkan kesejahteraan warga kelurahan Tugu Selatan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3179101/perindo-XFHt_large.jpg
Majukan Kesejahteraan Rakyat Papua dengan Bersinergi Bersama Pemerintah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178847/partai_perindo-eCDQ_large.jpg
Gelar Rakorwil, Partai Perindo Perkuat Konsolidasi DPW Papua Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement