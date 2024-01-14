Bazar Murah Perindo di Koja, Caleg DPRD DKI Andy Afandy: Alhamdulillah Memberikan Manfaat

JAKARTA - Partai Perindo menggelar bazar sembako murah dan cek kesehatan gratis di Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Jum'at (12/1/2024). Program tersebut sengaja menyasar masyarakat yang membutuhkan agar tepat sasaran.

Caleg DPRD Dapil Jakarta Utara 2, Andy Afandy mengaku senang bisa berkontribusi untuk warga di tanah kelahirannya. Dia juga menegaskan seluruh program kerja Partai Perindo selalu mengutamakan kepentingan rakyat banyak.

"Ya ini Alhamdulillah sejarah buat saya sebagai anak wilayah sini, bahwasanya, saya memberikan manfaat program, tadi juga datang ketum kami Partai Perindo. Memang Partai Perindo programnya ini untuk masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat," kata Andy di lokasi.

BACA JUGA:

Dia mengungkap alasan menggelar bazar sembako murah di kelurahan Tugu Selatan karena ingin mensejahterakan rakyat disana. Dia juga mengapresiasi ribuan warga yang tertib ketika mengantri untuk tebus murah sembako.

"Ya memang alasan pilih tempat ini karena memang di Tugu Selatan, Koja ini memang banyak warga yang membutuhkan kesejahteraan. Walaupun sangat padat sangat ramai, itu merupakan antusias warga, tapi mereka tertib Alhamdulillah ga ada kejadian yang mengganggu ketertiban," sambungnya.

Dirinya berharap, lewat keputusan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, nanti bisa memperjuangkan kesejahteraan warga kelurahan Tugu Selatan.