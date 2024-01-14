Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Caleg Perindo Alva Ruslina Bertekat Perjuangkan Hak Perempuan, Anak dan UMKM

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |11:48 WIB
Caleg Perindo Alva Ruslina Bertekat Perjuangkan Hak Perempuan, Anak dan UMKM
Caleg Perindo Alva Ruslina dan Liliana Tanoesoedibjo (kanan) memberi keterangan pers (Foto: MPI/Achmad)
A
A
A

JAKARTA - Caleg DPRD Provinsi Dapil DKI Jakarta VIII Alva Ruslina menghadiri bazar murah dan cek kesehatan gratis di kawasan Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu (14/1/2024) pagi.

Saat memberi sambutannya, Alva menyatakan tekad untuk memperjuangkan hak perempuan dan anak-anak bila terpilih menjadi wakil rakyat di Pemilu 2024. Bahkan, Alva juga akan memperjuangkan hak UMKM.

"Saya akan memajukan perempuan dan anak-anak, khususnya bagi ibu-ibu yang jualan nih, yang UMKM," terang Alva sebelum acara dimulai.

 BACA JUGA:

Alva menjelaskan, tekad itu dilandasi dari visi-misi Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3179101/perindo-XFHt_large.jpg
Majukan Kesejahteraan Rakyat Papua dengan Bersinergi Bersama Pemerintah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178847/partai_perindo-eCDQ_large.jpg
Gelar Rakorwil, Partai Perindo Perkuat Konsolidasi DPW Papua Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement