Caleg Perindo Alva Ruslina Bertekat Perjuangkan Hak Perempuan, Anak dan UMKM

JAKARTA - Caleg DPRD Provinsi Dapil DKI Jakarta VIII Alva Ruslina menghadiri bazar murah dan cek kesehatan gratis di kawasan Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu (14/1/2024) pagi.

Saat memberi sambutannya, Alva menyatakan tekad untuk memperjuangkan hak perempuan dan anak-anak bila terpilih menjadi wakil rakyat di Pemilu 2024. Bahkan, Alva juga akan memperjuangkan hak UMKM.

"Saya akan memajukan perempuan dan anak-anak, khususnya bagi ibu-ibu yang jualan nih, yang UMKM," terang Alva sebelum acara dimulai.

Alva menjelaskan, tekad itu dilandasi dari visi-misi Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera.