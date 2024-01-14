Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mobil Fortuner Tabrak Truk di Bogor Tewaskan 2 Orang, Begini Kronologinya

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |11:57 WIB
Mobil Fortuner Tabrak Truk di Bogor Tewaskan 2 Orang, Begini Kronologinya
Mobil Toyota Fortuner rusak parah usai menabrak truk di Bogor (Foto: Damkar Bogor)
A
A
A

BOGOR - Polisi menyebut dua orang meninggal dunia dalam kecelakaan Toyota Fortuner menabrak truk di wilayah Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Tak hanya itu, dua orang lainnya mengalami luka-luka.

"Dua orang meninggal dunia dan dua luka ringan," kata Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama dalam keterangannya, Minggu (14/1/2024).

 BACA JUGA:

Rizky menjelaskan, kecelakaan terjadi sekira pukul 04.15 WIB pagi tadi. Awalnya, mobil Toyota Fortuner yang berisi empat orang sedang melaju di lajur 1 Tol Jagorawi dari arah Jakarta menuju Bogor.

"Setibanya di TKP (KM 36) menabrak bagian belakang kendaraan sejenis truk yang tidak diketahui (melanjutkan perjalanan) di depannya," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
