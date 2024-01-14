Jaga Budaya Gotong Royong, Partai Perindo Bersihkan Lingkungan di Bogor

BOGOR - Dalam rangka melestarikan budaya dan tradisi peluhur, Partai Perindo menggelar gotong royong. Kerja bakti ini salah satunya dilakukan dengan membersihkan selokan tersumbat sampah di Ciebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (13/1/2024). Hal ini sekaligus untuk mencegah banjir.

Gotong rotong dilakukan puluhan kader dan relawan Partai Perindo di Sukaraja sebagai bentuk melestarikan warisan leluhur bangsa Indonesia.

Mereka yang terlibat membersihkan lingkungan dan selokan tanpa mengenal rasa jijik terdiri dari relawan, caleg dari tingkat DPRD Kabupaten Bogor, DPRD provinsi hingga DPR RI.

Selain kegiatan gotong royong para calon legeslatif ini sekaligus mensosialisasikan Partai dibentuk Hary Tanoesoedibjo kepada masyarakat dan optomis mendapat kursi legeslatif pada Pemilu 2024.

Partai Perindo berkomitmen untuk membangun negeri mulai dari berbagai kegiatan social, membantu UMKM hingga bergotong royong membersihkan lingkungan. Ini sebagai wujud kepedulian partai dengan nomor urut 16 ini.

(Salman Mardira)