Caleg Perindo Alva Ruslina Gelar Bazar Murah dan Cek Kesehatan Gratis, Warga: Semoga Sukses

JAKARTA - Caleg DPRD Provinsi Dapil DKI Jakarta VIII Alva Ruslina menghadiri bazar murah dan cek kesehatan gratis di kawasan Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu (14/1/2024) pagi.

Warga pun mengapresiasi caleg partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu. Salah satunya, Rohmani (56) yang berdia kepada Alva dapat sukses di Pemilu 2024.

"Semoga sukses, apa yang diharapkan," terang Rohmani saat ditemui di lokasi.

BACA JUGA:

Kendati demikian, Rohmani mengingatkan Alva untuk dapat memegang janjinya bila terpilih menjadi wakil rakyat. "Tetapi ingat, janji harus ditepati. Kebanyakan orang kan ngomong doang, ternyata enggak," tutur Rohmani.