Caleg Perindo Gelar Senam dan Cek Kesehatan Gratis di Koja, Disambut Antusias Warga

JAKARTA - Caleg Perindo untuk DPRD DKI Jakarta Dapil 2, Antonius Riyanto Saputro menggelar senam dan pengecekan kesehatan gratis di wilayah RW08, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Minggu (14/1) pagi. Kegiatan ini disambut masyarakat dengan positif.

Hal itu terlihat dari ramainya masyarakat yang hadir baik melakukan senam atau sekadar melakukan pengecekan kesehatan. Bahkan masyarakat sekitar yang hadir mencapai 300 peserta.

"Saya menyambut baik dan terima kasih kepada masyarakat kelurahan Koja sudah sangat luar biasa," kata Kurnain warga setempat, Minggi (14/1/2024).

Kurnain menyebut kehadiran Antonius dan caleg Perindo sangat bermanfaat. Menurutnya pun tak jarang masyarakat sekitat ingin turut andil mendorong Antonius agar bisa duduk di kursi DPRD Jakarta.

"Ini adalah suatu lumbung suara yang harus kita coba lebih mengenalkan Pak Antonius kepada masyarakat," tambahnya.

Ia pun berharap agar Caleg Perindo itu tidak lupa oleh masyarakat pendukungnya. Tak hanya itu, Antonius pun diharapkan terus mampu melakukan sosialisasi kepada masyaramst.