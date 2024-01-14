Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gelar Kerja Bakti di Cilebut Barat, Caleg DPRD Bogor dari Perindo Serap Aspirasi Warga

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |16:42 WIB
Gelar Kerja Bakti di Cilebut Barat, Caleg DPRD Bogor dari Perindo Serap Aspirasi Warga
A
A
A

JAKARTA - Pemuda Partai Perindo menggelar Aksi Nyata berupa kerja bakti di Jalan Bojong Jengkol, Desa Cilebut Barat, Kabupaten Bogor, Minggu (14/1/2024) pagi. Kegiatan itu, ditujukan sebagai bukti kepedulian Perindo terhadap lingkungan masyarakat.

Dalam kegiatan itu, turut dihadiri oleh Calon Legislatif (Caleg) DPR RI Dapil V Jawa Barat dari Partai Perindo Tama S Langkun, Caleg DPRD Kabupaten Bogor Dapil 1 dari Partai Perindo Muhyiddin. Kemudian ada juga Ketua Koordinator Pemuda Cilebut Barat, Bejo.

Muhyiddin yang juga menjabat Ketua Bidang DPP Pemuda Perindo menjelaskan, kegiatan itu ditujukam untuk mencegah banjir di musim hujan seperti saat ini. Kegiatan itu, juga sebagai bentuk Aksi Nyata Partai Perindo menjawab keluhan warga.

 BACA JUGA:

"Alasan dan tujuan kerja bakti ini berawal dari keluhan para warga di Cilebut Barat terkait musim hujan yang saat ini saluran airnya itu banyak sampah dan puing yang jatuh, hingga harus dikeruk. Kalau tidak, nanti akan terjadi banjir dan airnya masuk ke rumah warga," tutur Muhyiddin saat dihubungi, Minggu (14/1/2024).

Muhyiddin pun merasa bersyukur kegiatan itu juga dapat berjalan lancar berkat gotong-royong warga. "Bapak-bapak ikut terlibat langsung, ibu-ibu juga tadi memberikan donasi sepetti makanan, minuman dan sebagainya," ucapnya.

Kendati demikian, Muhyiddin berharap warga dapat menjaga lingkungan setempat. Ia berharap warga membuang sampah pada tempatnya. Dengan begitu, ia merasa, banjir dapat dicegah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3179101/perindo-XFHt_large.jpg
Majukan Kesejahteraan Rakyat Papua dengan Bersinergi Bersama Pemerintah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178847/partai_perindo-eCDQ_large.jpg
Gelar Rakorwil, Partai Perindo Perkuat Konsolidasi DPW Papua Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement