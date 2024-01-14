Gelar Kerja Bakti di Cilebut Barat, Caleg DPRD Bogor dari Perindo Serap Aspirasi Warga

JAKARTA - Pemuda Partai Perindo menggelar Aksi Nyata berupa kerja bakti di Jalan Bojong Jengkol, Desa Cilebut Barat, Kabupaten Bogor, Minggu (14/1/2024) pagi. Kegiatan itu, ditujukan sebagai bukti kepedulian Perindo terhadap lingkungan masyarakat.

Dalam kegiatan itu, turut dihadiri oleh Calon Legislatif (Caleg) DPR RI Dapil V Jawa Barat dari Partai Perindo Tama S Langkun, Caleg DPRD Kabupaten Bogor Dapil 1 dari Partai Perindo Muhyiddin. Kemudian ada juga Ketua Koordinator Pemuda Cilebut Barat, Bejo.

Muhyiddin yang juga menjabat Ketua Bidang DPP Pemuda Perindo menjelaskan, kegiatan itu ditujukam untuk mencegah banjir di musim hujan seperti saat ini. Kegiatan itu, juga sebagai bentuk Aksi Nyata Partai Perindo menjawab keluhan warga.

BACA JUGA:

"Alasan dan tujuan kerja bakti ini berawal dari keluhan para warga di Cilebut Barat terkait musim hujan yang saat ini saluran airnya itu banyak sampah dan puing yang jatuh, hingga harus dikeruk. Kalau tidak, nanti akan terjadi banjir dan airnya masuk ke rumah warga," tutur Muhyiddin saat dihubungi, Minggu (14/1/2024).

Muhyiddin pun merasa bersyukur kegiatan itu juga dapat berjalan lancar berkat gotong-royong warga. "Bapak-bapak ikut terlibat langsung, ibu-ibu juga tadi memberikan donasi sepetti makanan, minuman dan sebagainya," ucapnya.

Kendati demikian, Muhyiddin berharap warga dapat menjaga lingkungan setempat. Ia berharap warga membuang sampah pada tempatnya. Dengan begitu, ia merasa, banjir dapat dicegah.